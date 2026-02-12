Три учителя из Балашихи получили социальную ипотеку в 2025 году

В 2025 году три педагога из Балашихи стали участниками программы социальной ипотеки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе продолжается реализация программы социальной ипотеки. В 2025 году три местных учителя воспользовались этой мерой поддержки.

Программа предназначена для врачей, учителей, тренеров и других специалистов, которые могут приобрести жилье в Подмосковье на льготных условиях. По словам главы Балашихи Сергея Юрова, социальная ипотека помогает привлечь и удержать профессионалов, работающих на благо жителей города. Он отметил, что возможность приобрести собственное жилье — важная поддержка для молодых специалистов и семей, выбравших Балашиху для жизни и работы.

С 2021 года в Подмосковье выдано более 1,6 тысячи сертификатов на социальную ипотеку. В 2026 году в программе участвуют 219 человек, а объем финансирования превысит 1 миллиард рублей.

В рамках программы Московская область оплачивает 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и ежемесячно погашает основной долг в течение 10 лет. Участники программы выплачивают только проценты по ипотечному кредиту.

Подать заявку можно через региональный портал госуслуг или обратившись в профильное министерство. Подробные условия размещены на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.