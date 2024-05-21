Три участника из Подмосковья заняли призовые месте в Уральском хакатоне

Уральский федеральный окружной хакатон завершился в Челябинске. 15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн рублей. Призовые места заняли три участника из Московской области.

Хакатон — часть проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Задача состояла в разработке решений для распознавания текста и перевода трудовых книжек в цифровой формат. Все это нужно было сделать с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Призовой фонд каждой задачи — 600 тыс. рублей. 1 место оценивалось в 300 тыс. рублей, второе — 200 тыс. рублей, третье — 100 тыс. рублей. До финальных защит смогли добраться 82 команды. Самому юному конкурсанту — 15 лет (Андрей Сапрыкин с ником «Числитель»), а самому взрослому — 78 лет (Михаил Ларин с ником s-oblik). В мероприятии принимают участие и целые семьи. Одна из них — команда «Ленивые голубцы».

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов поздравил команды-победители и вручил им сертификаты. Первое место в кейсе «Приведение номенклатуры участников рынка к официальному Классификатору Строительных Ресурсов» заняла команда Sweepnet. В ее составе житель Московской области Руслан Черненко.

Второе место в кейсе Минприроды России «Классификация парнокопытных» заняла команда «Заводчане», в составе которой Валерий Гуров и Борис Петросян.

Первый заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги — ОАО «РЖД» по экономике и корпоративной координации Евгений Селецкий отметил, что участники хакатона очень близки железнодорожникам.

«Вы инновационные и умеете соблюдать регламенты, и вы хотите сделать что-то полезное, а при масштабировании ваших идей, вы можете улучшить жизнь миллионов людей», — заявил Селецкий.

С речью выступила и руководитель цифровых проектов АНО «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян. Она отметила, что из 114 команд до финала дошли 70%. Это очень хороший показатель.

В рамках хакатона состоялась образовательная программа, в том числе мастер-классы. По итогам мероприятия каждый участник получает возможность карьерного роста и заводит интересные знакомства в сфере IT. Следующий хакатон пройдет во Владивостоке с 31 мая по 2 июня. Регистрация открыта до 23 мая.