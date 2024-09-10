Три участника из Подмосковья стали призерами Сибирского окружного хакатона по ИИ

В Омске завершился Сибирский окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В число победителей вошли 3 участника из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей».

Торжественная церемония награждения проходила на площадке областного Конгресс-холла во время проведения фестиваля цифровых технологий «ОМ ФЕСТ 2024».

На хакатон зарегистрировалось более 1 700 участников со всей России. На старт вышли 180 команд, в том числе более 150 участников присутствовали очно на площадке. По итогам соревнования 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 600 000 рублей.

На хакатоне участники разрабатывали решения по шести кейсам.

Компания ООО «Сила» предлагала решить задачу автоматического предсказания отказов дисков в серверах. Второе место заняла команда «ZhимоVики» и Александр Корольков, Леонид Егоров из Московской области.

Правительство РФ ставило кейс по созданию ИИ-секретаря, реализованное в виде Telegram-бота, которое автоматически обрабатывает записи совещаний, генерирует транскрипции, распределяет задачи и формирует итоговые протоколы в нужном формате. Несмотря на сложную задачу, третье место заняла команда «[RASCAR] banana overfit capybaras» и ее участник из Подмосковья Максим Машталер. Также эта команда получила спецприз — 200 000 рублей от компании DIA INNOVATION.

Для участников хакатона прошла образовательная программа: руководитель проекта «Искусственный интеллект» Координационного центра Правительства РФ Егор Орел прочитал лекцию «Что будет после хакатона?», Team Lead, Speech Synthesis из Т-Банка Валерий Болдаков выступил с лекцией «Обзор открытых архитектур синтеза речи: недостатки и преимущества», HR Lead в региональных it-хабах Т-Банка макрорегиона Урал-Сибирь Кристина Самолюк выступила с темой «Сказать на собеседовании правду или то, что они хотят услышать?», Иван Стельмах CPO, Центральный университет прочитал онлайн-лекцию «AI in Context: как AI переходит из статей в бизнес».

Следующий хакатон будет Всероссийским и пройдет с 27 по 29 сентября в Мастерской управления «Сенеж» в г. Солнечногорске Московской области. Окружной хакатон в Северо-Западном федеральном округе состоится с 11 по 13 октября в Санкт-Петербурге. Регистрации открыты на сайте проекта.

Каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, профессиональную оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров. Основные цели проекта «Цифровой прорыв.

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