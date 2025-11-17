Три пруда Сергиево-Посадского округа участвуют в голосовании за очистку в 2026 г

На портале «Добродел» продолжается голосование за водоемы, которые будут очищены в 2026 году по программе губернатора Подмосковья «100 прудов и озер». От Сергиево-Посадского округа участвуют три территории. За Тарбинскую плотину уже проголосовали около 460 человек, за Русловой пруд возле деревни Селково — 169, а за пруд возле села Абрамцева — 152. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организатор голосования — министерство экологии и природопользования Московской области.

«Проголосовать за понравившийся вам водный объект можно на портале «Добродел» в разделе «все голосования». Там можно найти голосование по очистке прудов на территории Московской области. Сразу хочется попросить всех жителей не откладывать в долгий ящик, а принять участие в голосовании и обязательно отдать свой голос за понравившийся водный объект», — сказал начальник отдела экологии управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского округа Иван Баранов.

По программе «100 прудов и озер» в округе уже очистили Макаркин пруд, водоем Сизиниха, пруды в Васильевском, Беликове, Посевьеве, Краснозаводске, Новинках и Ваулино. Теперь наступила очередь следующих водоемов. Голосование за их очистку проходит на портале «Добродел», оно продлится до 10 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.