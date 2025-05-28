Три предпринимателя из Подмосковья стали победителями всероссийского конкурса

В Москве предпринимателям вручили ежегодную премию Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей федерального этапа получили по 1 млн рублей на развитие своего дела, а 10 обладателей Гран-при — еще и сертификаты на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай, передает пресс-служба банка.

Среди победителей — предприниматели из Московской области: Николай Юденков (Dmitrov Golf Resort) одержал победу в номинации «Гостиничный бизнес и туризм», Татьяна Астрахарчик (Tata Ast Studio) — в номинации «Сфера красоты» и Ирина Лапина («Завидное») забрала приз в номинации «Ресторанный бизнес».

«Поддержка малого бизнеса — стратегический приоритет Сбера. Именно предприниматели становятся локомотивом инноваций, создавая решения, которые улучшают жизнь людей. Сегодня со Среднерусским банком сотрудничают более 393 тысяч предпринимателей, и каждый второй предприниматель из десяти регионов нашей работы выбирает Сбер как надежного партнера. Мы гордимся победами наших клиентов, потому что за каждой из них — реальный результат: рабочие места, новые продукты, развитие регионов. Такие истории вдохновляют и подтверждают, что предпринимательство в России — это про устойчивость, ответственность и движение вперед. Для нас важно быть рядом с бизнесом на этом пути — с понятными финансовыми решениями, с цифровыми сервисами и технологиями, которые помогают предпринимателям работать и двигаться вперед», — сказал председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

В премии участвовали предприниматели со всей страны — клиенты Сбера и те, кто только открыли счет в банке. Было подано более 31 тыс. заявок. Отбор проходил в два этапа. Сначала на региональном уровне выбрали 1100 победителей — по 100 в каждом из 11 территориальных банков Сбербанка. На федеральном этапе из них определили 100 лучших, чьи проекты получили самые высокие оценки от клиентов и экспертов. Организаторы изучили отзывы в открытых источниках и опросили более 7 тыс. потребителей.

«Эта победа — важное признание для всей нашей команды. Это высшая оценка не только нашего труда, но и доказательство того, что малый бизнес способен влиять на гастрономическую культуру целого региона. Для команды „Завидного“ премия Сбера –это сигнал рынку о качестве нашего сервиса и подтверждение, что мы создали место, где гости чувствуют себя как дома. Спасибо банку за возможности, которые открыло наше партнерство, и за поддержку», — уточнила соучредитель загородного клуба «Завидное» Ирина Лапина.

Премию вручили в 10 номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «Торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля (непродовольственные товары)», «Розничная торговля (продовольственные товары)», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство и животноводство» и «Спорт, образование и развитие».