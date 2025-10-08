сегодня в 11:53

Три подмосковных города участвуют в конкурсе «Национальная гостиничная премия»

Три подмосковных города номинированы на участие в Национальной гостиничной премии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от 100 тысяч до 500 тысяч)» участвуют Серпухов и Коломна.

В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население до 100 тысяч)» принимает участие Зарайск.

Также номинантами на получение премии являются отели и глэмпинги, расположенные в Подмосковье. Некоторые средства размещения выдвинуты сразу на несколько номинаций.

Так, парк-отель «Орловский», Ленинский г. о., представлен в номинациях «Лучший свадебный отель», «Лучший семейный отель» и «Лучший дизайн отеля».

Парк-отель Bridge Country Resort, Одинцовский г. о., участвует в номинациях «Лучшая концепция здорового образа жизни», «Лучшая программа анимации» и «Открытие года».

В номинациях «Лучший семейный отель» и «Лучший отель пять звезд» представлен Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel, г. о. Клин.

Парк-отель «Русский», г. о. Серпухов, участвует в номинации «Лучший малый отель (от 15 до 50 номеров)», а в номинации «Персона года» представлена его генеральный директор Варвара Ларина.

На премию в номинации «Лучший загородный отель» претендуют Fish Point Family Resort, г. о. Подольск, LaFA Club — загородный клуб, г. о. Домодедово, и Парк-отель «Ареал», Богородский г. о.

В номинации «Лучший бутик-отель» представлен Luxury Boutique Hotel & SPA Seneshal, г. о. Солнечногорск.

В номинации «Лучший spa-отель» участвует Palmira Garden Hotel & SPA, Ленинский г. о.

На приз в номинации «Лучший глэмпинг» представлен глэмпинг-парк «Яхонты Ногинск», Богородский г. о.

В номинации «Лучший mice отель» Подмосковье представлено «ПСБ Патриот» Cosmos Hotel, Одинцовский г. о.

На победу в номинация «Лучшая концепция продвижения отеля» претендует УК «Яхонты» Отели.РУ, г. о. Истра.

До 10 октября за свой город или за любимый отель может проголосовать любой желающий. Народное голосование проходит на официальном сайте премии.

С 11 по 17 октября голосовать за номинантов будет экспертная коллегия, а с 18 по 31 октября проголосует авторитетное жюри.

Оглашение результатов и церемония награждения победителей пройдут 28 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.