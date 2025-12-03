сегодня в 19:26

Три партии гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО

Заместитель главы городского округа Подольск, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Шашкова совместно с председателем Совета депутатов округа, представителем Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорем Науменковым и старшим следователем военного следственного отдела по Подольскому гарнизону Иваном Уваровым 3 декабря вручила три партии гуманитарной помощи участникам СВО и волонтерам для отправки на передовую. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инвенторный генератор, автомобильная радиостанция, ретранслятор, базовая антенна, рации, шприцевый дозатор, маскировочные сети и прочие необходимые вещи отправятся на Купянское и Сватовско-Кременное направления.

Их доставят волонтеры Александр и Павел, а также боец с позывным Север и жена командира службы ракетно-артиллерийского вооружения Наталья. Также они повезут защитникам письма с добрыми пожеланиями, написанные подольскими школьниками в рамках патриотической акции «Письмо солдату».

В преддверии Нового года стартует акция «Подольск помогает». Помочь бойцам СВО может любой желающий. Принести гумпомощь можно в Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.