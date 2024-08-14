Три новых бульдозера пополнили автопарк лесопожарной техники Подмосковья

В Подмосковье проведена плановая поставка в целях модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной техники ГАУ МО «Центрлесхоз». Автопарк лесопожарной техники пополнили три гусеничных трактора ЧТЗ Б10МБ с передним прямым отвалом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Для того, чтобы тушить лесные пожары в самых труднодоступных местах, наши подразделения оснащаются тяжелой гусеничной техникой, поступившей в распоряжение лесопожарных формирований бульдозеры Б10МБ. Помимо того, что они оснащены защитой от падения деревьев и отвалом, способным перемещать свыше 5 кубометров грунта, эти модели оборудуются так называемыми болотными гусеницами большей ширины, что кратно повышает проходимость машин. Используются эти тракторы как для тушения лесных пожаров, так и для проведения лесохозяйственных работ в самых сложных условиях», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Эти мощные тракторы усилят противопожарную группировку Виноградовского-Егорьевского, Шатурского и Московского учебно-опытного Сергиево-Посадского филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз».

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступит еще 6 единиц специализированной техники — пожарные автоцистерны, седельные тягачи с полуприцепами для транспортировки гусеничной и специальной техники и бульдозера.

Новые тракторы оснащены техническими средствами контроля ГЛОНАСС, благодаря которым можно узнать, где они находятся. Кроме того, использование этой системы позволяет своевременно увидеть и направить тяжелые ЧТЗ к месту возгорания для оперативного тушения огня либо создания минерализованных полос, отсекающих огонь.

По дорогам общего пользования бульдозеры перевозятся на седельных тягачах с низкорамными полуприцепами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.