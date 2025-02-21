Три новые «народные тропы» обустроят в Дубне в 2025 году

В рамках губернаторского проекта «Народные тропы» в 2025 году в Дубне обустроят три новые пешеходные дорожки. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил важность этого проекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первая соединит улицы Александровка и Речная, ее длина составит 137 метров. Вторая дорожка будет проложена от улицы Солнечная до автобусной остановки «Правление» (Ривер-Клаб) — ее длина составит 96 метров. Третья дорожка соединит ул. Орджоникидзе, д. 46 (за десятой школой) с СНТ «Заря-2», д. 151, длина дорожки — 225 метров. На указанных участках будут сделаны тротуары шириной 2,2 метра, на щебеночном основании, с бордюрами и покрытием из мелкозернистого асфальта, что обеспечит не только безопасность пешеходов, но и долговечность дорожного покрытия. Работы планируются на конец мая, а завершить их предполагается не позднее июля.

Обустройство этих пешеходных зон — небольшой, но важный шаг в развитии городской инфраструктуры, и будет способствовать улучшению качества жизни в нашем округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.