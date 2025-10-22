Три новые детские площадки появились в Лотошине

Сразу 3 новые детские игровые площадки смонтированы в муниципальном округе Лотошино по программе «Формирование комфортной городской среды» при поддержке правительства Московской области. Две из них установлены в поселке Лотошино — одна на улице Центральной, возле домов № 40 и 42, другая на улице Тепличной, возле дома № 1. Еще одна площадка появилась в деревне Нововасильевское, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все площадки соответствуют современным нормам безопасности и комфорта, она снабжены резиновым основанием во избежание травматизма. Игровые элементы площадок, включающие в себя качели, горки и лесенки разных типов, предназначены для детей от 3 до 12 лет. Также на всех площадках есть лавочки и урны, для безопасности детей все площадки освещаются, установлены камеры видеонаблюдения.

Помимо детских площадок благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в округе завершается благоустройство большой зоны отдыха вокруг Красного ручья, а также начато благоустройство общественного пространства в поселке Кировский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.