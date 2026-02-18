Три крупнейших компании подписали соглашение о сохранении и восстановлении популяции ирбиса

«Пятёрочка», «Перекресток» и «Татспиртпром» подписали соглашение о сотрудничестве по защите ирбисов, численность которых в России составляет чуть более 80 особей. Документ предусматривает финансовую поддержку Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс».

Одними из важнейших составляющих инициативы станут защита среды обитания снежного барса и минимизация негативного воздействия антропогенных факторов. Особое внимание также будет уделяться развитию системы мониторинга, поддержке научных исследований и экологическому просвещению населения.

«Сохранение снежного барса — это вклад не только в защиту редкого вида, но и в устойчивость горных экосистем, от состояния которых зависит благополучие людей и будущих поколений. Объединяя усилия государства, бизнеса и ученых, мы содействуем сохранению уникальной природы России и формированию осознанного отношения общества к вопросам экологии. Для нас это не разовая инициатива, а часть системной работы в направлении устойчивого развития, находящей отклик у наших покупателей», — сказал управляющий директор торговой сети «Пятёрочка» Владислав Курбатов.

Финансирование включает приобретение лабораторного, ветеринарного и мониторингового оборудования, закупку реактивов и специализированных препаратов, а также обеспечение перевозки животных. Кроме того, будут поддерживаться и необходимые условия содержания снежных барсов: закупка кормов и элементов обогащения среды, обслуживание и модернизация вольерного комплекса.

«Вы знаете, что в Республике Татарстан очень трепетно относятся к снежному барсу, он изображен на гербе республики, и руководство региона предпринимает массу мер и мероприятий по сохранению популяции снежных барсов. В 2022 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова был создан научно-исследовательский центр по сохранению биологических ресурсов „Снежный Барс“. За это время было сделано много работы, и еще больше научной и исследовательской работы предстоит. Мы в свою очередь готовы присоединиться», — рассказал журналистам гендиректор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов.

Директор центра сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс», расположенного в Республике Алтай, Вячеслав Долгов отметил, что популяция снежного барса в России сокращается, как и его основной кормовой базы — козерога и кабарги.

«На первом этапе проекта у нас предполагаются научные исследования ареала обитания снежного барса. Этот ареал необходимо изучить, чтобы выяснить, ведь, может, не хватает кормовой базы для козерогов и кабарги, которая влияет на снежного барса», — уточнил Долгов.

Он отметил, что далее последует вольерный этап адаптации барсов. На Алтае для них возведены специальные вольеры площадью в 400 кв. м, которые соответствуют их естественным природным условиям.