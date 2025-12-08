сегодня в 16:34

Три команды из Подмосковья вышли в финал «Битвы роботов»

По итогам четырех отборочных этапов Международного чемпионата «Битва роботов» три команды из Московской области прошли в финальный этап, где будут бороться за победу. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В категории до 110 кг Подмосковье представит SOLARBOT из Балашихи с роботом «Phoenix». В категории мини-роботов до 1,5 кг — 2ФМ из Фрязина с роботом «PinkPong 2» и SOLARBOT из Балашихи с роботом «PiP».

Всего финале выступят 32 команды из 10 регионов России и 6 стран мира — Индии, Китая, Туниса, Бразилии, Ирана.

Финал состоится 13 декабря 2025 г. Адрес проведения соревнований: г. Москва, Троицкий а. о., Краснопахорский р-н, ул. Лиозновой, территория кинопарка «Москино».

Кроме того, поболеть за подмосковные команды можно будет онлайн. Трансляция чемпионата будет доступна в день соревнования на VK Видео: https://vk.com/video-219465931_456241089.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.