Три года колонии получил россиянин, обматеривший сына бойца СВО в шапке с Z

Екатеринбуржца осудили на 3 года колонии за оскорбление ребенка в шапке с Z

Житель Екатеринбурга Александр Н. приговорен к 3 годам колонии за оскорбление ребенка, который ходил по улице в шапке с символом Z. Изначально уральца оштрафовали на 7 тыс. рублей, однако реального срока для него добились прокуроры, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Мужчину осудили по статье о хулиганстве. По версии правоохранителей, екатеринбуржец оскорбил мальчика и угрожал ему из-за шапки, на которой был символ Z.

Отцом ребенка является сотрудник Росгвардии, который побывал на СВО.

Дело приобрело широкий резонанс, кадры перепалки также были опубликованы в Сети. Судя по видео, которое записала камера домофона, уралец называл мальчика «придурком» и обильно выражался матом. После инцидента россиянина задержали, он извинялся перед ребенком и заявлял, что был неправ.

В октябре 2023 года жителя Екатеринбурга оштрафовали на 7 тыс. рублей, однако прокуратура добилась пересмотра дела, обратившись в кассационный суд в Челябинске. Теперь мужчина, оскорбивший сына участника СВО из-за его шапки с Z, осужден на трехлетний срок.