Три фонтана начнут работать в Люберцах 27 апреля

В городском округе Люберцы 27 апреля начнут работу три фонтана, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В субботу (27 апреля — ред.) даем старт сезону фонтанов. В округе начнут работу три фонтана. Один из них торжественно откроется в 12:00 в Центральном парке», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что остальные два фонтана будут радовать жителей в поселке Томилино по адресам: улица Гоголя, дом № 13 и 48.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в каждом городе региона проводят работы по благоустройству.

«И Подольск, и Балашиха, и Серпухов. У нас нет города, где бы не велось благоустройство. Где-то мы делаем фонтан, как в Электростали, где-то уже сделали фонтан, как в Пущино, но там приступаем к благоустройству прилегающего лесопарка», — отметил глава региона.