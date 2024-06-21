Три европейские страны разом остались без электричества

В Боснии и Герцеговине, Черногории и Хорватии одновременно пропало электричество

Черногорский дистрибьютор электроэнергии CEDIS сообщил о зафиксированном крупном отключении электроэнергии в трех странах Европы, в число которых попала Черногория, сообщает URA.RU со ссылкой на местные СМИ.

По данным РБК, в Черногории отключение света случилось из-за аварии, причины которой еще не установлены. Электричество пропало везде, кроме северной части страны.

«Причина пока неизвестна, и CGES в сотрудничестве с коллегами из соседних государств работает над решением проблемы и над обеспечением энергоснабжением всех потребителей в Черногории», — сказал генеральный директор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович.

В энергетической компании Хорватии HEP заявили, что авария связана с «международными беспорядками, которые затронули несколько стран». О каких именно беспорядках речь, не уточняется.