Три елочных базара откроются в Солнечногорске 20 декабря

С 20 по 31 декабря в Солнечногорске будут работать три елочных базара. Жители и гости смогут приобрести там живую хвойную красавицу к Новому году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ассортименте — ели, сосны и пихты высотой от 50 см до 3 метров. Деревья выращивали в специальном питомнике и каждое имеет сертификат качества.

«Точки оформят в едином стиле «Зима в Подмосковье». Отличить официальное место продажи можно будет по информационному стенду и «фирменному» ограждению», — сказал заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Адреса:

г. Солнечногорск, вблизи улицы Советской, 5/15;

р. п. Андреевка, вблизи дома 2Б;

с. Алабушево, вблизи ж/д станции и улицы Центральной, 1А.

Всего в Подмосковье разместят более 280 елочных базаров. Как отмечают продавцы, наибольшей популярностью обычно пользуются датские и русские ели и сосны. У них мягкие иголки и они меньше осыпаются. Помимо традиционных решений, жителям предложат зимние букеты, новогодние венки, композиции в корзинах и в кашпо, еловые лапники и украшения.

Елки можно перевозить в автобусах. Для этого нужно хорошо запаковать дерево и следить, чтобы оно не мешало другим пассажирам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.