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Три документальных фильма о ВОВ покажут в учреждениях Подмосковья к 22 июня

Для ознакомления молодежи, всех жителей Московской области с культурным достоянием нашей страны, с целью патриотического воспитания в образовательных и культурных учреждениях региона к 22 июня покажут документальные фильмы о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет».

Вниманию зрителей представят фильм «Мы в садовника играли…» (48 минут). Также покажут фильм «Чума. Хроники Третьего рейха» (25 минут 30 секунд). Третьим фильмом станет «Писательская рота».

Фильмы для показа предоставляются безвозмездно. Показ фильмов состоялся в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет». Автор сценария и режиссер фильмов — Максим Кузнецов.

На некоммерческие показы данных фильмов Фестивалю выдано разрешение от правообладателя. Автор сценария и режиссер фильмов Максим Сергеевич Кузнецов может принять участие в показах (по предварительному согласованию).

Международный патриотический фестиваль «Борис Коценко представляет» (International patriotic festival «Boris Kotsenko presents») проводится с 2005 года в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других городах.

Фестиваль имеет уникальную структуру — в его рамках проходят первые творческие вечера молодых артистов, презентации поэтических сборников, новых программ известных исполнителей и конкурсы патриотической песни.

Организаторы фестиваля не только пропагандируют отечественную культуру, но и знакомят зрителей с культурами других стран; поддерживают талантливых исполнителей и молодые дарования, открывают новые имена и способствуют духовно-нравственному, патриотическому и эстетическому воспитанию молодежи.

По оценкам СМИ Фестиваль является самым продолжительным в мире. Его участниками становились как начинающие исполнители, так и известные деятели эстрады и кино: Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Евгения Смольянинова, Лариса Луста, Светлана Копылова, Маргарита Терехова, Анна Широченко, Ирина Крутова и многие другие артисты и творческие коллективы.

Некоторые из них впервые выступили в Самаре благодаря Фестивалю.