Три детские площадки открыли в Подольске в День защиты детей

В международный день защиты детей в микрорайоне Климовск Подольска открыли три обновленные детские площадки. Яркие качели, горки и карусели уже радуют ребят во дворах на проспекте 50 лет Октября и улице Первомайской, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На всех объектах полностью обновили элементы благоустройства. Уложили новое резиновое покрытие, установили скамейки, урны и ограждения.

У дома 20 на проспекте дополнительно появилась современная зона для занятий воркаутом площадью 100 квадратных метров для подростков и любителей активного отдыха. Все работы выполнены в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

«Продолжаем делать Подольск удобнее для жизни. До конца года планируем обустроить еще 19 игровых и спортивных пространств для юных подольчан», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.