Три детские площадки модернизируют в Жуковском в рамках губернаторской программы

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в Жуковском начались работы по модернизации трех детских игровых площадок. Проект включает полное обновление инфраструктуры: замену основания, укладку современного резинового покрытия, установку новых игровых комплексов, лавочек и урн, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на трех объектах: во дворах домов по улице Дзержинского, 2 к.1, улице Мичурина, 10А и улице Мясищева, 24. Общая площадь благоустройства составляет 1000 квадратных метров. Наибольшие по размеру площадки расположены на улицах Дзержинского и Мясищева — каждая занимает 450 кв. м, тогда как территория на ул. Мичурина, 10А — 100 кв. м.

Особое внимание уделяется тематическому оформлению игровых зон. Так, площадка на ул. Дзержинского, 2 к.1 получит дизайн в стиле «Водный мир», а на ул. Мясищева, 24 появится комплекс «Большое приключение». Это позволит создать уникальную среду для развития детского воображения и активного отдыха.

Модернизация игровых зон направлена на повышение комфорта и безопасности маленьких жителей Жуковского. Реализация проекта запланирована в текущем году, и после завершения работ дети смогут оценить обновленные площадки, соответствующие современным стандартам качества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.