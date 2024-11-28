Три бесплатных катка и две горки планируют создать в Лыткарине в декабре

С началом устойчивых холодов и снегопадов в городском округе Лыткарино зальют три открытых бесплатных катка и установят две деревянные горки для детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работы по заливке катков будут производиться после снегопада (для подготовки основания) и устойчивой холодной погоды. Также в городе функционирует ледовая арена, в которой проходят сеансы массового катания, работает прокат коньков», — сказала председатель комитета по делам культуры, молодежи, спорта и туризма г. о. Лыткарино Ольга Кленова.

Катки появятся по следующим адресам: у дома № 12 на улице Парковой (у Дома культуры «Центр Молодежи»), у дома № 3 в квартале 2 и на стадионе «Полет». Горки установят на пешеходной зоне улицы Спортивной у мемориала «Звезда израненная» и во дворе дома № 3 в квартале 2.

Главный принцип заливки катка состоит в том, чтобы равномерно заливать поверхность на полсантиметра без образования луж. Слою дается 2-3 часа на замерзание, потом процедура повторяется.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.