Три агротурпроекта Подмосковья вышли в финал премии Russian Traveler Awards

На ежегодной национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2024 в категории «Агротуризм» Московскую область представляют три крупных хозяйства: «Ферма Цветковых», «Истринская сыроварня Олега Сироты» и экоферма «Бунин ручей». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Это не просто места, где производятся экологически чистые продукты высокого качества. Это места, где каждый посетитель может насладиться атмосферой загородной жизни, понаблюдать за животными, прогуляться по полям и лесам, а также попробовать уникальные местные деликатесы.

Щелковское предприятие «Ферма Цветковых» представляет собой хозяйство с полным циклом производства на 1,5 тыс. га земли. Здесь гости могут увидеть большое количество крупного рогатого скота и разнообразные поля с культурами. Ежедневно на ферме добывается около 20 тонн молока, из которого производится разнообразная кисломолочная продукция.

Экоферма «Бунин Ручей» предлагает насладиться красотой природы, контактировать с животными и попробовать натуральные продукты прямо с места производства. А Истринская сыроварня Олега Сироты погружает в мир сыроварения, предлагая экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы.

Голосование за участников конкурса проходит на официальном сайте премии онлайн, а итоги будут подведены на официальной церемонии в ноябре.

В ведомстве подчеркнули, что премия Russian Traveler Awards 2024 представляет собой уникальную возможность отметить выдающиеся достижения в сфере туризма и гостеприимства в России, а также способствовать их развитию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.