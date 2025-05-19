Тревожный звоночек: психолог оценила публичные предложения руки и сердца

Психолог Наталья Наумова заявила, что предложения о замужестве в публичных местах могут указывать не на сильные чувства мужчины, а на проблемы с психикой: это говорит о неустойчивой нервной системе и демонстративности, сообщает «Вечерняя Москва».

«Многие ошибочно считают, что мужчина так сильно влюблен, что хочет сделать сюрприз и разделить свою радость с другими. Но это дает подозрение, что у человека есть психопатия, склонность к алкоголизму или другие акцентуации характера. То есть такое поведение — тревожный звоночек», — отметила эксперт.

Кроме того, такая ситуация ставит девушку в неудобное положение: ей может быть неловко отказаться при большом скоплении людей, она может сильно смутиться, у нее не будет времени обдумать предложение.

Мужчины, склонные к широким жестам, могут со временем кардинально меняться в не лучшую сторону. Человек станет неуправляемым и будет постоянно эпатировать публику.