Тревожные звонки: дефектолог объяснила, почему ребенок не должен быть «удобным»

Многие родители радуются, если их малыш спокойный, может долго играть сам и не требует много внимания, однако это может говорить о серьезных нарушениях в развитии. Логопед-дефектолог, эксперт по детской психологии, руководитель центров «Я-Логопед» Наталья Абузарова рассказала, на какие тревожные звоночки нужно обратить внимание и почему ребенок не должен быть «удобным», сообщает «Вечерняя Москва».

«Если ребенок не оживляется при виде мамы, редко требует внимания, остается спокойным даже в мокром подгузнике или будучи голодным, это может говорить о том, что его сенсорная система не дает ему сигналов о дискомфорте», — объяснила специалист.

По ее словам, тревожным сигналом также может быть тот факт, что малыш не проявляет активности в познании окружающего мира, не тянется к игрушкам и не реагирует на родителей, а «просто сидит».

Если заметить нарушения и начать корректировать их в первый год жизни ребенка, можно достичь максимальных успехов, отметила Абузарова.

В первую очередь необходимо наладить эмоциональный контакт с мамой, так как это базовая потребность маленького человека. Поэтому важно почаще брать малыша на ручки, не боясь «приучить к рукам», ведь это развивает его мозг и укрепляет психику. Эксперт советует родителям как можно больше взаимодействовать с ребенком: играть, показывать яркие игрушки, разговаривать, проявлять эмоции.

Также логопед-дефектолог назвала простой способ проверить реакцию у ребенка: завести юлу, а затем резко ее остановить. Если малыш уловит связь действия и посмотрит на вас, то все в порядке, если же он продолжит смотреть на юлу, это может быть отклонением от нормы.