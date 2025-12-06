«Тревожность» стала словом 2025 года

сегодня в 18:57

По итогам всеобщего голосования «Тревожность» была признана главным «Словом года — 2025». Соответствующий опрос населения России проводился на сайте книжной сети «Читай-город» с апреля по декабрь, сообщает РИА Новости .

«Тревожность» оказалась наиболее популярным выбором россиян, получив 36% голосов, что отражает эмоциональное состояние общества в 2025 году.

В списке претендентов также значились «Вера», «Договорнячок», «Кринж», «Любовь», «Мир», «Надежда», «Ожидание», «Перемены» и «Победа».

Организаторами опроса выступили импринт «Лингва», издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». Проект охватывает четыре направления. В рамках категории «Гуманитарная сфера» отбирались слова, выражающие общественные настроения, основные культурные и социальные тренды, значимые гуманитарные процессы.

В «Техносфере» — слова, связанные с развитием технологий, инновациями, цифровой трансформацией и их влиянием на общество и будни. В направлении «Сленг» рассматривались элементы молодежного и интернет-жаргона, а в «Всенародное слово» выбиралось из лексикона интернет-пользователей.

В номинации «Гуманитарная сфера» победителем стало слово «ИИ», отражающее значимость искусственного интеллекта как технологии, а также культурного и социального явления. В финальный список вошли: «Вера», «Лабубу», «Любовь», «Патриотизм», «Переговоры», «Победа», «Поиск», «Ценности», «Цензура».

В категории «Техносфера» победило слово «Промпт», обозначающее краткие указания для ИИ. В числе финалистов также оказались «Алгоритмы», «БПЛА», «DDoS-атака», «ИИ», «Импортонезависимость», «Кибербезопасность», «Национальный мессенджер», «План „Ковер“», «Цифровой рубль».

В категории «Сленг» наиболее популярным словом стало «Окак»: мем с котом в худи, выражающим удивление, стал универсальным языковым ответом. В первую десятку также вошли «Бомбардиро крокодило», «Брейнрот», «НПС», «Пикми», «Свага», «Сигма», «Сияй», «Слоняра», «Токсик».

Для первых трех номинаций — «Гуманитарная сфера», «Техносфера», «Сленг» — были созданы рабочие группы, состоящие из экспертов. Каждый из них предложил от одного до четырех слов, объясняя свой выбор. Кандидаты направления «Всенародное слово» выдвигались пользователями Сети.

