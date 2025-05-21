Тревога и депрессия: психолог рассказал о негативном влиянии соцсетей на детей

Психолог Фомин: детей надо допускать в социальные сети как можно позже

Психолог Евгений Фомин заявил, что приобщать детей и подростков к социальным сетям нужно как можно позже. Следует внимательно следить за контентом, которые они просматривают: он может быть опасен, вызывать тревогу и депрессию, сообщает «Вечерняя Москва».

«Выдвигалась идея ввести регистрацию в соцсетях через аккаунты на „Госуслугах“. Это было бы отличным решением. Человек выходил бы в Сеть не анонимно и содержал свое информационное пространство (и его окружающих) в чистоте», — сказал Фомин.

По его словам, «засорение» информационного пространства негативно влияет на настроение человека. Информация о несправедливости мира вызывает гнев, а затем опрометчивые поступки, раскаяние и разочарование. Так возникает экзистенциальная угроза.

Ранее сообщалось, что Франция, Испания и Греция намерены ввести обязательные возрастные ограничения в соцсетях. Производителей гаджетов и компьютеров обяжут устанавливать технологии для проверки.