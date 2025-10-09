Третий этап «Битвы роботов» пройдет в Ленинградской области

18 октября в Ледовом дворце курорта «Игора» в Ленинградской области состоится третий этап «Битвы роботов», сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В третьем отборочном этапе примут участие 28 команд из России, Туниса и Индии. 16 команд выступят в рамках дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 кг и 12 команд в рамках дисциплины «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 кг.

Среди участников третьего этапа — команды МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИТУ МИСИС, НИЯУ МИФИ, РГСУ, БГТУ им. В. Г. Шухова и других ведущих университетов.

Только восемь команд смогут выйти в полуфинал и продолжат борьбу за денежные призы от партнеров проекта.

В соревновании «Битва роботов» участвуют взрослые и дети в возрасте от 10 до 17 лет. Это опытные инженеры, любители робототехники и студенты вузов.

«Битва роботов» — состязание инженеров робототехники международного уровня. Специалисты создают машины и управляют ими на спецринге. Первый этап сезона прошел в Перми, второй состоится в Подмосковье 11 октября.

