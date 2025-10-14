сегодня в 13:07

Третий агрокласс «Рота-Агро» начал готовить кадры для подмосковного АПК

В Ленинском городском округе на базе Мисайловской СОШ № 1 открылся третий профильный агрокласс «Рота-Агро». Соглашение о создании образовательного проекта подписали агрохолдинг «Рота-Агро», РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева и администрация школы. Профильный курс «Агрохимия» рассчитан на учащихся 10-11 классов и включает углубленное изучение химии, биологии, физики, а также дисциплины по агрономии, животноводству и переработке сельхозпродукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Программа обучения сочетает теоретическую подготовку с практикой на предприятиях агрохолдинга. Школьники смогут знакомиться с современными агротехнологиями и цифровыми решениями в АПК, посещать животноводческие фермы и производственные цеха компании. Агрохолдинг также организует повышение квалификации для учителей, знакомя их с актуальными тенденциями агропромышленного комплекса.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают важность ранней профориентации для развития агропромышленного комплекса региона. Выпускники агроклассов получают возможность поступления в профильные вузы по целевым направлениям от предприятия с последующим трудоустройством.

В 2025 году агрохолдинг заключил 16 целевых договоров с ведущими аграрными университетами страны. Лучшим студентам предусмотрена корпоративная стипендия и премии, а после завершения обучения — гарантированное трудоустройство в компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.