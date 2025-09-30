Треть россиян подозревают скрытые мотивы за дорогими подарками

Опрос SOKOLOV показал, что 40% россиян смущаются, если подарок оказывается дороже ожидаемого, а каждый третий начинает подозревать скрытые мотивы у дарителя. Для 30% опрошенных важнее не стоимость, а проявленное внимание и забота, еще 28% радуются любому подарку, а 18% иногда испытывают неловкость.

Чаще всего подозрения в манипуляции вызывают подарки после ссор (28%), презенты с условиями (21%) и слишком дорогие подарки (20%). Женщины чаще говорят о чувстве обязанности после получения дорогого подарка (30%), а мужчины — о неловкости (29%) и предпочитают наблюдать за поведением дарящего.

Среди респондентов 41% считают, что дорогие подарки могут быть проявлением нарциссизма, а 21% видят в них способ самоутвердиться. Мужчины чаще дают категоричные оценки, женщины отмечают, что многое зависит от ситуации.

Россияне по-разному реагируют на дорогие подарки: 40% смущаются, но принимают их, 30% испытывают неловкость, 17% сразу задумываются о мотивах, 10% радуются, а 3% отказываются от слишком дорогих презентов.

Подарки, в которых видно внимание к деталям, считают самыми искренними 46% опрошенных, 39% ценят вещи, сделанные своими руками, а 31% — совместные впечатления. Для большинства важны эмоции и забота, а не стоимость подарка: только 3% считают цену главным критерием.

С возрастом отношение к дорогим подаркам меняется: 43% стали относиться к ним осторожнее, 25% считают, что все зависит от ситуации, а 19% отмечают изменения в восприятии таких подарков.

