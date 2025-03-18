Тренировочная эвакуация прошла в торговом центре в Шатуре

По легенде, в одном из магазинов крупного торгового центра в Шатуре произошел пожар. За считанные минуты охранники торгового центра вывели всех сотрудников и посетителей из здания. Место происшествия оперативно покинули более 50 человек. В это время на место уже прибыли пожарные, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Данные тренировки проводятся с целью посмотреть на работоспособность системы пожарной защиты объекта, отработать действия персонала объекта, посетителей в случае какой-то нештатной ситуации и нашим сотрудникам пожарно-спасательного подразделения еще раз изучить объект», — прокомментировал ситуацию Виталий Котлов, главный государственный инспектор м. о. Шатура по пожарному надзору.

Отметим, что подобные тренировки сегодня прошли по всей Московской области. Учения проводились на объектах с массовым пребыванием людей.

Этой тренировке в Шатуре специалисты дали оценку «хорошо».