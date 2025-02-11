Тренировка с заслуженным тренером России прошла в Ленинском округе

Заслуженный тренер России, старший тренер сборной страны по плаванию Андрей Шишин провел утреннюю зарядку в Центральном парке Видного и парке «Апаринки». Спортивное мероприятие посетили около 60 человек как взрослых, так и детей, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Подобные мероприятия проходят на регулярной основе и направлены на объединение людей, привлечение внимания к здоровому образу жизни и спорту. Самое главное и самое интересное то, что приходят не только дети, но и их родители. Они знакомятся и общаются друг с другом. Такие семейные мероприятия действительно важны», — приводятся в сообщении слова старшего тренера сборной страны по плаванию Андрея Шишина.

В пресс-службе рассказали, что на территории Центрального парка Андрей Шишин провел тренировку, во время которой участники разбились на пары. В парке «Апаринки» прошла совместная тренировка с мастером спорта международного класса по каратэ кекусинкай Сергея Михалина, где участникам показали практические упражнения, которые будут полезными в повседневной жизни. В завершение мероприятия все присутствующие смогли задать вопросы Андрею Шишину не только как тренеру, но и как депутату Совета депутатов Ленинского городского округа, а также сделать фотографии.

«Я всегда считал, что плавание один из важных видов спорта, который развивает легкие. Сам занимался плаванием, затем легкой атлетикой и вот сейчас каратэ кекусинкай. Большой объем легких помогает мне и на тренировках, и на татами. Все упражнения, которые мы показываем стандартны и полезны для общего развития. Такие мероприятия важны для привлечения людей к занятиям спортом и направления их в нужное русло», — добавил мастер спорта международного класса по каратэ кекусинкай Сергей Михалин.

На территории Ленинского городского округа еще будут проводиться подобные мероприятия. Посетить их сможет любой желающий без возрастных ограничений.

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