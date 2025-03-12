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Тренировка по действиям при пожаре прошла в Реутове

В торговом центре «Экоград» на Носовихинском шоссе в Реутове состоялась объектовая тренировка по эвакуации работников и посетителей при пожаре. По сценарию учений, возгорание произошло в торговом зале из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе тренировки проверили работоспособность системы оповещения и пожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов, а также слаженность действий персонала и экстренных служб. Особое внимание уделили взаимодействию сотрудников торгового центра с подразделениями Реутовского пожарно-спасательного гарнизона.

Дополнительно был проведен инструктаж для персонала по правилам пожарной безопасности, использованию первичных средств пожаротушения и действиям при сигнале гражданской обороны «Внимание всем!».

В тренировке участвовали руководители и сотрудники ТЦ, арендаторы, оперативная группа отдела по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Реутова, а также пожарно-спасательные подразделения города.

Подобные мероприятия помогают отработать навыки быстрого реагирования и повысить уровень безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.