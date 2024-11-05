Тренинги и ретриты: как преодолеть стеснительность и найти партнера

«Важно выходить в социум, несмотря на стеснительность. У меня был клиент, очень замкнутый, но после длительной терапии он завел отношения через сайт знакомств. Я искренне за него рада, потому что за год работы это стало настоящей победой. Я считаю, что сайты знакомств могут быть хорошим вариантом для таких людей, хотя есть и подводные камни: мы не ощущаем запаха партнера, и бывает, что при встрече человек может раздражать или вести себя неадекватно. Конечно, лучше знакомиться в реальном мире, но для стеснительных людей это сложнее», — сказала Миллер.

Она добавила, что сейчас есть множество мероприятий, которые отлично подходят для таких знакомств.

«Я советую интровертам и людям, которым сложно общаться, посещать тренинги, занятия с поющими чашами и прочие практики. Там часто встречаются женщины, которые хотят духовно развиваться и более открыты к общению. Например, есть практики, где люди стоят на гвоздях — туда приходят эмоционально открытые люди, и это уже располагает к общению», — рассказала сексолог.

По словам Миллер, еще отличные места для общения — выставки и творческие мероприятия. Там собираются творческие люди, с которыми можно легко завязать беседу.

«Страх общения нужно преодолевать, для этого стоит попробовать мастер-классы и эмоциональные мероприятия. Ретриты — тоже хорошая идея: люди там уже настроены на открытость и готовы к сближению. Или, например, игры в мафию — моя знакомая проводит такие и каждый раз говорит, сколько там красивых девушек. И, конечно, они приходят не просто ради игры, а ради общения и знакомств. Так что утверждение, что человек может быть счастлив в одиночестве, я считаю ложью», — заключила специалист.