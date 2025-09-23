сегодня в 16:49

Тренеры спортшколы «Сатурн» в Раменском прошли курсы по оказанию первой помощи

Обеспечение безопасности юных спортсменов является приоритетом для спортивной школы. В рамках ежегодной программы повышения квалификации все тренеры-преподаватели прошли обучающий курс по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. Основной акцент был сделан на отработку действий при травмах и неотложных состояниях, которые могут произойти во время тренировок и соревнований. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Курс провела сертифицированный инструктор первой помощи Елена Лад, которая работает фельдшером службы медицины катастроф. Основное внимание уделялось отработке действий при травмах и неотложных состояниях, характерных для спортивной деятельности.

Во время практических занятий тренеры совершенствовали навыки оказания помощи на специальных манекенах и изучали правильное применение медицинских средств из аптечки первой помощи. Такая подготовка позволяет педагогам быстро и грамотно реагировать на чрезвычайные ситуации до прибытия медицинских работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.