Тренер, почетный гражданин Подмосковья Винер-Усманова отмечает день рождения

Во вторник день рождения отмечает всемирно признанный тренер по художественной гимнастике, почетный гражданин Подмосковья Ирина Винер-Усманова.

Винер-Усманова — видный спортивный и общественный деятель, всемирно признанный тренер по художественной гимнастике. В сфере физической культуры и спорта работает 47 лет. Прошла путь от тренера-преподавателя до главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике.

Винер-Усманова родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. Она окончила Узбекский институт физической культуры в Ташкенте в 1969 году, где получила высшее физкультурное образование. Начала трудовой путь в 1969 году в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Ташкента.

С 1972 по 1992 гг. работала в Ташкенте сначала тренером сборной команды города, а затем — сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике.

После переезда в Москву в 1992 г. работала на постоянной тренерской работе в центре Олимпийской подготовки. С 2001 г. по настоящее время — главный тренер спортивной сборной команды России по художественной гимнастике. С 2008 г. по настоящее время — президент Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Винер-Усманова самостоятельно подготовила более 20 мастеров спорта СССР и России, 30 мастеров спорта международного класса, 30 заслуженных мастеров спорта. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы, призеры и медалисты крупнейших мировых стартов, в том числе представляющие Московскую область.

Это олимпийские чемпионки в групповых упражнениях: Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Алина Макаренко; многократная чемпионка мира и Европы Дарья Кондакова многократная чемпионка мира и Европы Александра Солдатова; победительница и призер этапов Кубка мира и Гран-при Екатерина Селезнева и многие другие титулованные спортсменки из Подмосковья.

Винер-Усманова — инициатор создания и учредитель первого в России инновационного центра прогресса художественной гимнастики в Химках, который стал опорным пунктом по подготовке гимнасток сборной команды России и уникальным спортивно-образовательным кластером для воспитания одаренных гимнасток Подмосковья.

Под руководством тренера разработана передовая тактика и стратегия подготовки к участию российских спортсменок в Олимпийских играх и других важнейших мировых соревнованиях, где они являются неизменными лидерами на протяжении 5 олимпийских циклов.

Винер-Усманова — доктор педагогических наук, профессор, автор концепции интегральной подготовки в гимнастических дисциплинах. Она — Герой труда РФ. Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, орденом Дружбы, знаком отличия «За благодеяние», а также иностранными и общественными знаками отличия. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Лауреат Общероссийской общественной премии «Национальное величие» и лауреат премии Людвига Нобеля (Россия).

Постановлением губернатора Подмосковья от 16 августа 2018 года № 344-ПГ ей присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».