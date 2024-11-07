Тренер из Домодедова побывал в Луганской республике

Тренер-преподаватель школы олимпийского резерва «Олимп» городского округа Домодедово Игорь Тынчеров в составе делегации тренеров по русской лапте из Московской и Оренбургской областей посетил город Перевальск в ЛНР, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гости провели обучающий семинар с учителями физкультуры, учениками и тренерами города. Семинар был посвящён изучению лапты, как вида спорта.

Делегация привезла с собой не только знания, но и необходимый инвентарь для игры. Гуманитарный груз, включающий биты, мячи и методический материал, был передан министру спорта Луганской народной республики Олегу Шеренешеву, а также председателю Совета Перевальского округа Андрею Сычеву.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.