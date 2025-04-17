Тренд самоповреждения: психолог заявила о необходимости блокировки групп о РПП

Психолог-консультант с дополнительной специализацией в сфере нарушений пищевого поведения, ДПТ-терапевт, специалист нейрографики Татьяна Захарова заявила, что необходимо блокировать группы и онлайн-сообщества на тему расстройства пищевого поведения (РПП), сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметила эксперт, такие группы пропагандируют нездоровый образ худобы, отмечая его положительные стороны, популяризируют РПП как «смертельно опасное самоповреждение». Она рассказала, что сейчас случаи расстройства начали проявляться даже среди детей 8 лет. Школьники осознанно стремятся к изменению своего внешнего вида, сбросу «лишних» килограммов, так как они недовольны своим телом.

Чтобы решить данную проблему, по мнению Захаровой, одной блокировки недостаточно. Важно поменять представление ребенка о РПП как о идеальной генетической предрасположенности, чтобы эффективно противостоять массовой эпидемии среди подростков.

Более того, психолог отметила большое количество обезжиренных продуктов, сахарозаменителей, спортивного питания исключительно с протеином и витаминами и т. д. По мнению эксперта, в большинстве своем эти продукты являются лишь коммерческим ходом.