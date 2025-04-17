Тренд самоповреждения: психолог заявила о необходимости блокировки групп о РПП
Психолог-консультант с дополнительной специализацией в сфере нарушений пищевого поведения, ДПТ-терапевт, специалист нейрографики Татьяна Захарова заявила, что необходимо блокировать группы и онлайн-сообщества на тему расстройства пищевого поведения (РПП), сообщает Общественная Служба Новостей.
Как отметила эксперт, такие группы пропагандируют нездоровый образ худобы, отмечая его положительные стороны, популяризируют РПП как «смертельно опасное самоповреждение». Она рассказала, что сейчас случаи расстройства начали проявляться даже среди детей 8 лет. Школьники осознанно стремятся к изменению своего внешнего вида, сбросу «лишних» килограммов, так как они недовольны своим телом.
Чтобы решить данную проблему, по мнению Захаровой, одной блокировки недостаточно. Важно поменять представление ребенка о РПП как о идеальной генетической предрасположенности, чтобы эффективно противостоять массовой эпидемии среди подростков.
Более того, психолог отметила большое количество обезжиренных продуктов, сахарозаменителей, спортивного питания исключительно с протеином и витаминами и т. д. По мнению эксперта, в большинстве своем эти продукты являются лишь коммерческим ходом.