Тренд на ИИ и интерес к подработке: в Москве обсудили тенденции рынка труда

Управляющий директор «Авито Работа» Антон Уваров сообщил, что у работодателей повысился спрос на опытных специалистов. В том числе преимуществом кандидатов становится навык использования ИИ. Также спикер отметил рост интереса россиян к подработке.

«Работодатели начали искать сотрудников с опытом и удерживать тех, кто у них уже есть в компании, мы это видим по статистике платформы. При этом мы видим высокий рост соискателей. Они проявляют свою активность, рассматривая разные предложения на платформе и откликаясь на них, рост – 63%. Такого не было уже давно, и это показывает, насколько сильно люди ищут новую работу или дополнительный заработок», — сказал Уваров в ходе конференции.

В каких отраслях больше всего вакансий и предложений

Уваров отметил, что зарплатная гонка, наблюдавшаяся ранее, продолжилась, но заметно сбавила темп. Управляющий директор «Авито Работа» также сообщил, что, согласно имеющимся данным, наибольший прирост вакансий наблюдается в тяжелом машиностроении (+166%), в сфере управления транспортной инфраструктурой (+148%), а также в организации мероприятий (+128%) и в ЖКХ (+80%).

В топ отраслей с наибольшим приростом средних зарплатных предложений входят сфера техобслуживания и ремонта техники и оборудования, склады и хранилища, а также общественное питание.

Важность знания ИИ на работе

Одним из важных явлений, принесшим изменения во многие сферы, стал искусственный интеллект. Уваров отметил, что умение пользоваться этой технологией становится новым базовым навыком на рынке труда.

«Тренд, про который мы слышим каждый день, – это искусственный интеллект. Он и для рынка труда сейчас является образующим. 32% россиян применяют этот инструмент в своей работе. То есть сотрудники используют искусственный интеллект каждый день. 24% пользователей обращаются к нему для создания или доработки резюме, люди понимают, что, если они так доработают резюме, то смогут претендовать на более высокую зарплату и более интересный оффер от работодателя», — сказал Уваров.

Кроме того, 22% пользователей прибегают к ИИ при разработке своего портфолио, а также 19% при анализе рынка труда и подготовке к собеседованию.

«Работодатель тоже на это смотрит, и количество вакансий, где указано требование к навыкам искусственного интеллекта, продолжает расти. Особенно это заметно среди офисных специалистов – рост на 34% за год. Мы понимаем, что это становится навыком, востребованным на рынке, и с ним профессионалы могут получать большие зарплаты и быстрее получить найм на рынке труда», — заключил Уваров.

Популярность временной подработки

Управляющий директор «Авито Работа» отметил еще один актуальный тренд на российском рынке труда. Уваров сообщил, что продолжает набирать популярность интерес к временной занятости. По данным «Авито Подработка», в сравнении с данными 2024 и 2025 года, спрос растет и расширяется количество профессий, в которых можно подработать.

«Работодатели тоже учатся с этим работать. По нашим данным, порядка в 70% всех объявлений от работодателей временная занятость рассматривается как один из способов найма», — сообщил Уваров.

По данным опроса от «Авито Подработка», за 2-3 смены в неделю по 2-4 часа подработки респонденты ожидают получать около 23 тыс. рублей в месяц. Примерно 60% готовы посвятить этому любое свободное время, а 70% опрошенных уже имеют такой опыт. По 28% респондентов предпочли бы подработку, связанную с хобби, или в своей профессиональной сфере.

