Трехногая собака и котенок: Володин рассказал о своих питомцах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы 4 марта рассказал о своих домашних питомцах: трехногой больной собаке и котенке, сообщает Инфо24 .

«Кто любит животных — пожалуйста, приходите в приют, забирайте животное, ухаживайте за ним. Каждый из нас наверняка такие поступки совершал. Во всяком случае вот у меня дома есть собачка, которую дети взяли, — больную, трехногую. Котенок приблудший. Возьмите и котят, и собачек из приюта», — сказал Володин.

Таким образом председатель ГД прокомментировал законопроект, призванный защитить россиян от беспризорных собак. Документ наделяет власти регионов правом устанавливать предельный срок содержания бездомных животных с последующей эвтаназией.

Вячеслав Володин также напомнил об участившихся в последнее время случаях нападения стай бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Утром 3 марта собаки набросились на восьмилетнюю девочку в хакасском селе Шира, ребенок пострадал.