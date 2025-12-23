Трехкратный чемпион Европы из Норвегии скончался в гостинице

Норвежский биатлонист Сиверт Гутторм Баккен скончался в возрасте 27 лет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал NRK.

Тело спортсмена было обнаружено в гостиничном номере в Италии. Исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар подтвердила факт смерти, отметив, что подробности пока не разглашаются и ведется сотрудничество с итальянскими властями.

Баккен выступал на этапе Кубка мира во Франции в минувшие выходные, где принял участие в трех гонках, показав лучший результат в спринте — пятое место.

За свою карьеру он стал трехкратным чемпионом Европы, выиграл один этап Кубка мира, а в сезоне 2021/2022 одержал победу в общем зачете Кубка мира в дисциплине масс-старт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.