Требует регулярной заботы: как не сжечь дом при установке печи

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что в загородном доме следует установить датчик угарного газа для печи и внимательно следить за состоянием дымохода. Парламентарий отметил, что работа трубы сильно влияет на удаление продуктов горения и качество воздуха в помещениях, сообщает NEWS.ru .

«В первую очередь важно позаботиться о правильной установке печи. Она должна стоять на огнеупорной поверхности и быть окружена материалами, которые не склонны к воспламенению», — подчеркнул депутат.

По его словам, регулярные проверки дымохода на предмет загрязнений и исправности крайне важны, поскольку его эффективность напрямую влияет на удаление дыма и поступление свежего воздуха в помещение. Для пожилых людей безопасность пользования печью имеет особое значение.

Чаплин добавил, что датчики дыма и угарного газа сигнализируют о возникновении опасности — это помогает вовремя отреагировать и предотвратить негативные последствия. Кроме того, важно обеспечить наличие средств для тушения пожара, таких как огнетушитель или хотя бы ведро с песком, предупредил парламентарий.

Еще одним важным моментом является правильное хранение дров и угля. Их следует держать подальше от открытого огня и в хорошо проветриваемом помещении. Это снизит риск самовозгорания и обеспечит сохранность топлива в надлежащем виде.

Печи требуют регулярной заботы: чистки и проверки, заключил Чаплин.