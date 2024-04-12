Травяной пал был потушен силами лесной охраны в Подмосковье

11 апреля в 17:45 сотрудниками ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного комитету лесного хозяйства Московской области, лесопожарной станции 3 типа «Луховицы», был ликвидирован пал травы. Возгорание было обнаружено вблизи деревни Федоровское г. о. Луховицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Огнеборцам потребовалось чуть меньше двух часов, чтобы ликвидировать угрозу перехода огня на лесной фонд.

«Убедительно прошу не поджигать сухую траву — это может привести к возникновению пожара. Нужно понимать, что за подобные действия грозит административная и даже уголовная ответственность», — напомнил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

За поджог, который приведет к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц штраф составит от 15 до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей; для юридических — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.