Транспортную компанию в Люберцах предупредили о незаконной добыче воды

Минэкологии Московской области выявило признаки незаконной добычи артезианских вод транспортной компанией в Люберцах в ходе проверки в апреле 2024 года. Компания должна устранить нарушения, чтобы избежать недопустимого недропользования, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области провели выездное мероприятие в Люберцах для проверки транспортной компании, которая ранее обратилась за лицензией на недропользование. Компания планировала снабжать подземными водами себя и абонентов в поселках Коренево и Красково.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин рассказал, что в лицензии Центрнедр значились четыре скважины — три резервных и одна рабочая. Однако в документах, поданных в министерство, одна из скважин отсутствовала, а проект ее ликвидации или консервации не поступал. Это создало риск незаконной добычи воды.

По итогам проверки компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ей предстоит устранить условия, способствующие незаконному недропользованию, чтобы избежать дальнейших санкций.

