Трампа предупредили, что его могут убить демократы

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Политолог Коровин считает, что демократы могут «убить» Трампа

Политолог Валерий Коровин усомнился в честности выборов в США, назвав их «манипуляциями и давлением». По его мнению, если бы в Штатах были реальные выборы по принципам демократии, которые они стараются навязать всему миру, на этих выборах победил бы экс-президент Дональд Трамп, сообщает «ФедералПресс» .

Эксперт также сравнил президента Америки Джо Байдена с «биомеханоидной куклой» без мозга и инстинктов человека, которой управляет искусственный интеллект.

«Такой вот суррогат человека очень удобен демпартии США для реализации их стратегий», — указал Коровин.

Политэксперт полагает, что демократы даже могут «убить» Дональда Трампа в случае угрозы своей власти. Политолог добавил, что в США уже были реализованы многие подобные заговоры.