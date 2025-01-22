Трамп помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road Росса Ульбрихта

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании основателя одного из крупнейших в мире даркнет-маркетплейсов Silk Road Росса Ульбрихта, который был приговорен в 2015 году к пожизненному лишению свободы без права УДО.

Глава Соединенных Штатов уже позвонил матери Ульбрихта и сообщил ей о «полном и безоговорочном помиловании» ее сына.

«Отбросы, которые работали над его осуждением, были теми же безумцами, которые участвовали в нынешнем превращении правительства в оружие против меня», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

40-летний Ульбрихт отбывал пожизненное наказание по делу о создании и управлении онлайн-магазином наркотиков в даркнете. Площадку Silk Road использовали тысячи драгдилеров, а сумма сделок с использованием биткоина превысила 200 млн долларов.

Магазин Silk Road появился в 2011 году и стал одной из первых нелегальных торговых площадок, использовавших для расчетов криптовалюты. По версии ФБР, Ульбрихт управлял ей под псевдонимом Dread Pirate Roberts, но его защита утверждала, что к моменту ареста мужчина уже не имел отношения к площадке.