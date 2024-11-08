Трафик посещения туристами древних крепостей Подмосковья вырос в 2024 году

Путешественники на 73% чаще стали посещать старинные подмосковные цитадели. Как выяснили аналитики сотового оператора, изучив обезличенные данные интернет‑трафика, с начала года наибольшее число визитов в исторические локации такого типа пришлось на октябрь. Самой популярной локацией стал Волоколамский кремль, деревянная версия которого была построена в XII веке, рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.

В Подмосковье в средние века находились девять крепостей, датирующихся XII–XVI столетиями. Не всем из них удалось сохранить свой первозданный вид, однако даже оставшиеся от кремлей земляные валы привлекают немало визитеров из разных регионов страны. Так, в топ-3 самых часто посещаемых вошли Дмитровский, Серпуховский и Можайский кремли, построенные в XII–XV века. Если в последних двух можно изучить фрагменты стен, башен или ворот, то от Дмитровской крепости остались только валы высотой от 7 до 90 метров. В центре бывшего кремля находится Успенский собор и постройки XIX–XX века, а узнать в деталях, каким он был, можно в местном одноименном музее-заповеднике.

На четвертом месте оказался Рузский кремль, возведенный в XIV веке, на его месте также можно увидеть только земляные валы. При этом наиболее сохранные кремли — Коломенский и Зарайский (оба построены в XVI веке) — заняли лишь пятое и шестое места в рейтинге. При этом по динамике туристического потока лидирует Волоколамский кремль, построенный в XII веке. С начала года его посетили почти в 3,5 раза больше путешественников, чем в том же периоде 2023-го.

«Древние крепости, старинные усадьбы и храмы, которые ежегодно встречают тысячи паломников их разных городов и стран — все это часть истории не только Подмосковья, но и всей России. Чтобы поездки в древние локации были комфортными, а возможность поделиться впечатлениями от них в соцсетях — еще более быстрой, инженеры Мегафона постоянно работают над улучшением качества мобильной связи по всему Московскому региону. Так, с начала года мы запустили новые базовые станции в Дмитровском городском округе, обеспечивающие стабильный сигнал и среднюю скорость мобильного интернета на уровне 30 Мбит/с как в самом городе, так и в сельской местности, местах отдыха и туризма», — добавил директор Мегафона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Особенно активно, помимо москвичей, подмосковные крепости посещали жители соседних Рязанской, Калужской и Тульской областей, а также путешественники из Санкт-Петербурга и Самары. Чаще всего прогулки по древним крепостям Подмосковья туристы совершали в июле, августе и октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.