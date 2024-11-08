Традиционная акция‑реконструкция «Бой за Леоново» пройдет в Чехове

В субботу, 23 ноября, в рамках проекта «Тропа памяти. Стремиловский рубеж» состоится военно-историческая акция «Бой за Леоново», посвященная ожесточенным боям на Стремиловском рубеже обороны 14–15 ноября 1941 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители и гости округа смогут пройти пеший марш по трём маршрутам из Бегичево, Хорсино, Чубарово в Леоново, а также принять участие в реконструкции боя, возложить цветы в память о погибших и без вести пропавших воинов.

План мероприятия:

11:00 — пеший марш сводных отрядов из Бегичево, Хоросино, Чубарово в Леоново

12:30 — реконструкция боя (атака-оборона позиций в районе д. Леоново)

13:00-13:30 — торжественная часть

13:30-16:00 — работа интерактивных площадок, раздача горячего питания, обогрев палатки

16:00 — общее построение, отъезд участников

Получить подробную информацию и записаться на мероприятие можно по телефонам:

1. +7 903 731-06-38, Николай Владимирович.

2. +7 916 444-21-00, Владимир Николаевич, или по электронной почте: batalion@lopasnenskiy.ru.

Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод „Елочка“ в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.