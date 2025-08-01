Товары от крупнейших ритейлеров стали доступны по сниженным ценам

Вещи из прошлых коллекций, выставочные образцы и изделия с небольшими дефектами от крупных производителей и ритейлеров со скидкой стали доступны в специализированном разделе «Уценка» на «Авито». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Раздел получил название «Уценка». В нем представлены электроника, бытовая техника, товары для дома, стройматериалы, одежда, обувь и товары для хобби. Предложения поступают от известных брендов, таких как Kitfort, Askona, Befree, а также от сетей «М.Видео», «Ситилинк», «Лемана.Про», «Все инструменты» и др. Для удобства поиска такие товары отмечены специальным бейджем «Уценка и гарантия».

В разделе размещаются товары с поврежденной упаковкой, незначительными дефектами, оставшиеся в единственном экземпляре или размере. Скидки на ассортимент достигают 30–70%, при этом все позиции имеют гарантию. Покупатели могут оформить заказ через доставку с функцией безопасной сделки: это позволяет проверить товар при получении и отказаться от покупки, если он не подходит. В таком случае средства за товар и доставку вернутся на карту. Также предусмотрена возможность возврата в течение 7–14 дней после покупки.

Для покупателей этот формат упрощает поиск выгодных предложений с гарантией и возможностью возврата. Партнеры же получают удобный инструмент для продажи товаров и доступ к многомиллионной аудитории компании.

«Ежемесячно на „Авито“ ищут товары 70 млн человек. По нашим исследованиям, главным преимуществом онлайн-шопинга почти треть пользователей называет возможность сравнивать цены и находить лучшие предложения. Новый раздел „Уценка“ отвечает этим потребностям — ведь в нем находятся товары из самых популярных потребительских категорий по сниженным ценам и с гарантией. Уже сейчас в этом разделе собрано почти 50 тыс. предложений с гарантией от крупных производителей и ритейлеров. Мы уверены, что новое решение поможет миллионам покупателей приобретать товары еще проще и выгоднее, ” — отметил руководитель бизнес-направления „Электроника и бытовая техника“ в „Авито“ Павел Комаров.