Товаропроизводители Подмосковья могут заключить договоры на бюджетные кадровые места

С целью обеспечения хозяйств кадрами, у товаропроизводителей, относящихся к малым формам хозяйствования, будет возможность участия в заключении целевых договоров на бюджетные места. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Чтобы получить квоту в 2026–2027 году, нужно до 1 марта этого года зарегистрироваться на портале «Работа России» (федеральная государственная информационная система Федеральной службы по труду и занятости) и пройти модерацию Центра занятости региона, а до 1 апреля подать заявку, указав желаемые специальности, образование сотрудников, количество человек. В ином случае по данному механизму привлечь и обучить специалистов будет невозможно.

Изучить данный вопрос более подробно можно просмотрев запись видеоконференцсвязи Роструда об организации целевого приема.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.