Торжественные богослужения пройдут в 27 в храмах Ленинского округа на Пасху

Все православные христиане 20 апреля отметят один из главных религиозных праздников — Светлую Пасху. Торжественные богослужения в честь Светлого Христова Воскресения пройдут в 27 храмах Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Во время праздничных мероприятий приоритетом станет обеспечение безопасности прихожан. На территории храмов традиционно будут нести дежурство сотрудники полиции, МЧС и представители профильных служб администрации муниципалитета.

В Великую субботу пройдут литургии и традиционное освящение пасхальных куличей. В Христорождественском храме освящение продлится до 22:30. В праздничную ночь верующих ждут ночные богослужения, особенностью которых станет общий Крестный ход во всех храмах округа. Утренние службы 20 апреля начнутся в 7 утра.

В праздновании Светлой Пасхи примут участие все значимые храмы Ленинского округа, включая Успенский, Александро-Невский, Георгиевский, Христорождественский, Илиинский и другие. Все они будут открыты для проведения торжественных богослужений.

С полным расписанием праздничных богослужений в храмах Видновского благочиния можно ознакомиться на сайте.

В Ленинском городском округе в Вербное Воскресенье, на Пасху, Красную Горку, Радоницу и Троицу запустят бесплатные автобусы до городских кладбищ — их в муниципалитете три. В дни православных праздников общественный транспорт будет курсировать по трем маршрутам с 8 часов утра до 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.