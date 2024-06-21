Торжественное вручение паспортов прошло в Долгопрудном
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный
Традиционное для Долгопрудного мероприятие — торжественное вручение паспортов прошло 20 июня, передает пресс-служба администрации городского округа.
В ДК «Вперед» в праздничной атмосфере первый взрослый документ получили 14 юных жителей города.
В начале церемонии ребятам зачитали приветственный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Вручение паспорта гражданина Российской Федерации для каждого, кто получает документ впервые, — важное и запоминающееся событие, — говорилось в обращении. — Паспорт — это не только символ принадлежности к нашей огромной и великой стране, но и знак того, что вы стали взрослыми людьми, готовыми нести ответственность за свои поступки и решения».
От имени главы г. о. Долгопрудный Владислава Юдина поздравила подростков начальник управления культуры спорта, туризма и молодежной политики администрации округа Марина Сатина.
«Сейчас ваша главная обязанность — учиться, чтобы в будущем применять знания на благо процветания нашего государства. Будьте достойными гражданами страны. Любите ее и уважайте свою малую родину — наш Долгопрудный».
Вместе с паспортом детям вручили сувениры с символикой Долгопрудного.
На память об этом событии участники торжества сделали общую фотографию.
Музыкальным подарком для ребят стало выступление солиста города Игоря Гололобова.